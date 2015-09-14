В Афганистане талибы напали на тюрьму: 350 заключенных на свободе, убиты 4 полицейских
08:35, 14 сентября 2015Мир
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Уnром в понедельник, 14 сентября, боевики террористической группировки "Талибан" напали на тюрьму в Афганистане, в провинции Ганзи. В результате нападения были убиты, по меньшей мере, 4 полицейских и освобождены 350 заключенных.
Фотоиллюстрация / svpressa.ru
Об этом заявил губернатор провинции Мохаммад Али Ахмади, сообщает 112.ua со сылкой на ВВС.
"Талибы ворвались в тюрьму в Газни,в центральном Афганистане, убив по меньшей мере четырех полицейских и освободив около 350 заключенных. Один из нападавших взорвал себя у ворот тюрьмы", - говорится в сообщении.
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Представитель талибов Забиулл Муджахид подтвердил факт нападения.
Трое из нападавших были убиты, 7 полицейских получили ранения.
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