В Афганистане талибы напали на тюрьму: 350 заключенных на свободе, убиты 4 полицейских

Об этом заявил губернатор провинции Мохаммад Али Ахмади, сообщает 112.ua со сылкой на ВВС.

"Талибы ворвались в тюрьму в Газни,в центральном Афганистане, убив по меньшей мере четырех полицейских и освободив около 350 заключенных. Один из нападавших взорвал себя у ворот тюрьмы", - говорится в сообщении.

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Представитель талибов Забиулл Муджахид подтвердил факт нападения.

Трое из нападавших были убиты, 7 полицейских получили ранения.