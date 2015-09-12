Берлин предостерег Москву от единоличного вмешательства в сирийский конфликт

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Россию от единоличного вмешательства в сирийский конфликт.

В опубликованном в субботу, 12 сентября, интервью региональным изданиям немецкой медиагруппы Funke глава немецкого МИДа выразил надежду, что Москва не заинтересована в продолжении войны в Сирии.

По словам дипломата, больше нельзя допускать, чтобы "каждый вмешивался в дела Сирии по своему усмотрению". Штайнмайер подчеркнул, что лишь совместными действиями можно изменить ситуацию в стране, охваченной гражданской войной.

Ранее озабоченность действиями России в Сирии выразила администрация США. Вашингтон призвал Кремль воздержаться от активного ввязывания в сирийский конфликт, пишет «Немецкая волна».

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В свою очередь Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не скрывала договорных поставок российского оружия Дамаску. Кроме того, власти подтвердили присутствие в Сирии военных инструкторов из России.