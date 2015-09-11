Россия продолжит поставки военной техники в Сирию - Лавров

Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Могу сказать в очередной раз, что наши военнослужащие и военные специалисты находятся там (в Сирии - УНИАН) для обслуживания российской техники, для содействия сирийской армии в использовании этой техники - обучающие задачи стоят. И мы будем продолжать эту технику поставлять сирийскому государству с тем, чтобы обеспечивать его должную обороноспособность в противостоянии террористической угрозе", - сказал Лавров.

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Он подчеркнул, что Москва в деле борьбы с терроризмом всегда выступала "за коллективную работу, опирающуюся на международно-правовые нормы".

Как сообщал УНИАН, в минобороны Израиля заявили, что российские военные в Сирии будут строить военно-воздушную базу.

Напомним, сейчас завершаются или ведутся близкие к завершению поставки в Сирию из РФ нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал" и другого вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской армии.