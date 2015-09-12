Обама: Россия совершает ошибку, увеличивая поддержку Асада

"Их стратегия, которая заключается в удваивании ставки на Асада является ошибочной", - сказал президент Обама во время встречи с американскими военнослужащими, передает Радио Свобода.

Это заявление президента последовало после многочисленных сообщений в американской прессе о том, что Россия в последние резко увеличила военные поставки в Сирию. По некоторым данным, в эту страну перебрасываются российские военнослужащие и техника. До сих пор представители Соединенных Штатов ограничивались сдержанными предупреждениями в адрес Москвы.

Читайте такжеПентагон засек в Сирии 7 транспортных самолетов РФ и "зеленых человечков" - СМИ

В пятницу президент Обама подчеркнул, что действия Москвы подрывают усилия по поиску политического урегулирования проблемы. По словам президента, такие действия "могут не позволить нам достичь политического решения, которое необходимо для того, чтобы вернуть мир в Сирию".

В последние месяцы Белый дом выражал надежду на возможность сотрудничества с Кремлем в поиске политического разрешения сирийского кризиса. Внезапное резкое расширение масштабов российской помощи Багдаду стало, как сообщает американская пресса, полной неожиданностью для Белого дома.

Читайте такжеМИД Франции: Путинские войска в Сирии осложняют решение кризиса

Ранее УНИАН сообщал, что США не располагают точной информацией о том, чем занимаются российские военные в Сирии, но рассчитывают на конструктивный вклад РФ в борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ).