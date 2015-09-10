В МИД России пригрозили Швеции последствиями в случае вступления в НАТО

Об этом заявила официальный представитель министерства иностраннх дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

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"Мы неоднократно заявляли, что выбор стратегии национальной обороны и безопасности является внутренним и суверенным делом каждого государства. Но мы по-прежнему рассматриваем политику неучастия Швеции в военных блоках как важный фактор обеспечения стабильности на севере Европы", - отметила дипломат.

"Присоединение Швеции к НАТО имело бы военно-политические и внешнеполитические последствия, которые потребовали бы необходимых ответных шагов с российской стороны", - подчеркнула Мария Захарова.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция изменит законодательство для сближения с НАТО.