Россия пригрозила военными "контрмерами" в ответ на вступление Швеции в НАТО

Об этом заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев в интервью местным СМИ, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Independent.

Осудив то, что, по его словам, является "агрессивной пропагандистской кампанией в СМИ против России, посол отметил, что "Швеция не является целью для вооруженных сил РФ".

В то же время, отвечая на вопрос по поводу роста поддержки шведами вступления страны в НАТО, Татаринцев предупредил об ответных мерах с российской стороны.

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"Путин отмечал, что будут последствия, что России придется прибегнуть к реакции военного характера и переориентировать свои войска и ракеты", - подчеркнул посол.

"Страна, вступающая в НАТО, должна осознавать риски, которым она подвергается", - добавил он.

Кроме того, Татаринцев выразил сомнение относительно возможного быстрого вступления Швеции в НАТО.

Как сообщал УНИАН, вчера в МИД РФ заявили, что совместные учения Украины и НАТО «способны поставить под угрозу срыва прогресс, который наметился в мирном урегулировании глубокого кризиса» на востоке Украины.