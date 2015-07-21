Россия пригрозила военными "контрмерами" в ответ на вступление Швеции в НАТО
В случае, если Швеция вступит в НАТО, Россия угрожает принять военные "контрмеры".
Об этом заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев в интервью местным СМИ, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Independent.
Осудив то, что, по его словам, является "агрессивной пропагандистской кампанией в СМИ против России, посол отметил, что "Швеция не является целью для вооруженных сил РФ".
В то же время, отвечая на вопрос по поводу роста поддержки шведами вступления страны в НАТО, Татаринцев предупредил об ответных мерах с российской стороны.
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"Путин отмечал, что будут последствия, что России придется прибегнуть к реакции военного характера и переориентировать свои войска и ракеты", - подчеркнул посол.
"Страна, вступающая в НАТО, должна осознавать риски, которым она подвергается", - добавил он.
Кроме того, Татаринцев выразил сомнение относительно возможного быстрого вступления Швеции в НАТО.
Как сообщал УНИАН, вчера в МИД РФ заявили, что совместные учения Украины и НАТО «способны поставить под угрозу срыва прогресс, который наметился в мирном урегулировании глубокого кризиса» на востоке Украины.