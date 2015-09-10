Большинство россиян считает главным достижением Путина экономический рост РФ - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра" среди россиян.

Уверенных в том, что Путин развивал экономику страны, насчитали 13%. На втором месте (12%) среди достижений Путина - повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий.

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Также 10% россиян считают, что их президент способствовал укреплению международных позиций РФ и повышению боеспособности армии (тоже 10%).

Среди главных неудач Путина граждане России называли борьбу с коррупцией, взяточничеством, обуздание "олигархов", ограничение их влияния, а также укрепление морали и нравственности в стране.

При этом 8% россиян подчеркнули, что они не видят вообще никаких достижений действующего президента Путина.