Путин и Россия больше всего нравятся жителям Ганы и Вьетнама - опрос

Таковы результаты исследования Pew Research Center, передает Украинская правда.

В среднем лишь 30% относятся к России благоприятно.

Но лишь 24% людей в мире считают, что Путин делает правильные вещи в мировых делах.

Содействие России скорее неблагоприятное, чем хорошее в 26 странах. Самое плохое отношение к России в Польше и Иордании – по 80%.

Антироссийские настроения царят также в Израиле – 74%, Японии – 73%, Германии – 70% и Франции – 70%.

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В Украине антироссийские настроения имеют 72% опрошенных, а 21% благоприятно относятся к РФ.

Больше всего Россию поддерживают во Вьетнаме – 75%, Гане – 56%, Китае – 51%, Филиппинах – 44%, однако здесь также 44% относятся к России негативно. Положительно к России относятся в Южной Корее – 46%.

Что касается отношения к Путину, то хуже всего его воспринимают в Испании – 92%, Польше – 87%, Франции - 85%, Украине – 84%, Иордании – 84%, Австралии – 81%, Великобритании – 80%.

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Лучше всего отношение к Путину также во Вьетнаме – 70%. Также к Путину относятся хорошо в Китае – 54%. Преобладает количество тех, кто относится к Путину хорошо и в Гане - 49%.

В рамках исследования Pew Research Center опросил c конца марта по май этого года более 45 тыс. человек в 40 странах мира (опрос проводился либо по телефону, либо на местах).