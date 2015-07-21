СМИ сообщили о российских ЗРК нового поколения в Алжире

Алжирский военный блог "Secret Difa3" опубликовал первые фото новой системы ПВО вооруженных сил страны, опознанной как российская ЗРС С-400, сообщает российский ресурс Лента.ру.

Тип системы был определен по марке используемых тягачей производства Брянского автомобильного завода (экспортные системы С-300ПМУ-2 использовали шасси КрАЗ).

Автор блога сообщает, что контракт на поставку С-400 в Алжир был подписан год назад.

Читайте такжеСМИ: Россия поставит Ирану новейшую систему ПВО "Антей-2500"В подтверждение поставки приводится фотография тягача БАЗ-64022 с укрытой брезентом пусковой установкой. Утверждается, что фото было сделано весной 2015 года в ходе испытаний поставленного вооружения. Объем поставок, по мнению автора, составляет 3-4 полка (6-8 дивизионов по 8 пусковых установок в каждом).

В случае если поставка будет подтверждена, Алжир станет первым зарубежным покупателем системы С-400. Последние несколько лет предполагалось, что первым импортером данной системы станет Китай. В настоящее время систему С-400 закупают для войск воздушно-космической обороны России, а также для частей противовоздушной обороны ВВС РФ. В данный момент в составе Вооруженных сил РФ развернуто девять полков С-400, в том числе восемь двухдивизионного и один трехдивизионного состава. В общей сложности в рамках действующей Госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы военные РФ должны получить 56 дивизионов С-400.

С-400 «Триумф» — многоканальная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Система способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4800 метров в секунду.