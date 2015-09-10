Венгрия начала военные учения у границы с Сербией для защиты от мигрантов (видео)
07:59, 10 сентября 2015Мир
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Венгерская армия в среду начала военные учения, чтобы подготовить солдат к защите южной страны от мигрантов и беженцев в будущем.
REUTERS
Власти планируют направлять солдат для усиления полицейского патруля на границе, передает Би-би-си со ссылкой на Рейтер.
Третий день подряд сотни беженцев прорывают кордоны полиции и пешком устремляются вглубь страны.
Венгрия уже строит на границе с Сербией забор с колючей проволокой. Премьер-министр страны Виктор Орбан также пообещал ужесточить пограничный контроль.
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Как ожидается, парламент проголосует по вопросу введения новых мер позднее в сентябре.
Тысячи людей, бегущих от конфликтов из стран Ближнего Востока, пытаются пересечь Венгрию на пути в Германию и Австрию.
В Венгрии начали военные учения, чтобы защитить южные границы от нашествия мигрантов
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