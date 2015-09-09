В Венгрии уволили оператора за подножку беженцу с ребенком (видео)
Оператора венгерского канала N1TV, связанного с националистической партией "Йоббик", уволили с работы после распространения записи, на которой она поставила подножку беженцу с ребенком.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерский портал HVG.hu.
Как сообщается, оператора Петру Ласло сняли с группой беженцев, которые бежали от полиции. При этом женщина сначала дала пинка двум подросткам, а потом поставила подножку беженцу с ребенком.
Видеозапись продолжительностью 20 секунд разместил у себя в Twitter журналист немецкого канала RTL Стефан Рихтер, после чего видео распространилось по соцсетям.
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В сообщении канала N1TV говорится о том, что Петру Ласло "срочно уволили" за "неприемлемое поведение".
"Контракт с оператором был немедленно прекращен, это дело для нас закрыто", - заявил шеф-редактор канала Шабольч Кисберк.
Lage in #Roeszke#Hungary weiter schlimm - Polizei überfordert - Flüchtlinge durchbrechen Polizeikette - Verletzte! pic.twitter.com/GlMGqGwABb
— Stephan Richter (@RichterSteph) September 8, 2015