В Венгрии уволили оператора за подножку беженцу с ребенком (видео)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерский портал HVG.hu.

Как сообщается, оператора Петру Ласло сняли с группой беженцев, которые бежали от полиции. При этом женщина сначала дала пинка двум подросткам, а потом поставила подножку беженцу с ребенком.

Видеозапись продолжительностью 20 секунд разместил у себя в Twitter журналист немецкого канала RTL Стефан Рихтер, после чего видео распространилось по соцсетям.

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В сообщении канала N1TV говорится о том, что Петру Ласло "срочно уволили" за "неприемлемое поведение".

"Контракт с оператором был немедленно прекращен, это дело для нас закрыто", - заявил шеф-редактор канала Шабольч Кисберк.