Сирийская армия окружила 1,5 тысячи боевиков в Забадани

Об этом сообщает РИА Новости.

Боевики "Нусры" попали в котел военных и бойцов "Хезболлах" в районе Захра на западе Забадани.

Сирийские войска при поддержке бойцов ливанского движения "Хезболлах" взяли в окружение 1,5 тысячи боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" на западе города Забадани в 25 километрах от Дамаска.

"Боевики "Нусры" попали в котел военных и бойцов "Хезболлах" в районе Захра на западе Забадани, в окружении около 1,5 тысячи экстремистов", — говорится в сообщении.

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Штурм западного пригорода осложнен из-за плотной застройки. Бои идут на дистанции нескольких метров внутри жилых кварталов.