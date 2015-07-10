Сирийская армия окружила 1,5 тысячи боевиков в Забадани
15:03, 10 июля 2015Мир
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Бои идут на дистанции нескольких метров внутри жилых кварталов.
Сирийская армия продолжает наступление / maxpark.com
Об этом сообщает РИА Новости.
Боевики "Нусры" попали в котел военных и бойцов "Хезболлах" в районе Захра на западе Забадани.
Сирийские войска при поддержке бойцов ливанского движения "Хезболлах" взяли в окружение 1,5 тысячи боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" на западе города Забадани в 25 километрах от Дамаска.
"Боевики "Нусры" попали в котел военных и бойцов "Хезболлах" в районе Захра на западе Забадани, в окружении около 1,5 тысячи экстремистов", — говорится в сообщении.
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Штурм западного пригорода осложнен из-за плотной застройки. Бои идут на дистанции нескольких метров внутри жилых кварталов.
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