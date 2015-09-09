Россия намерена признать мотивом убийства оппозиционера Немцова "личную месть"

Окончательной версией убийства, скорее всего, будет "личная месть" политику за поддержку журналистов Charlie Hebdo, передает "КоммерсантЪ".

Отмечается, что адвокат Вадим Прохоров убежден, что российский политик был убит за свою оппозиционную деятельность, а майор Геремеев в случае его задержания мог бы вывести следствие на заказчиков преступления.

"Я вижу пока три сценария развития событий, - сообщил адвокат. - Заказчиков могут установить и задержать в оставшееся время или выделить их уголовное дело в отдельное производство. Самый плохой вариант - если уже арестованные исполнители будут признаны одновременно организаторами и заказчиками убийства. Такое решение мы, конечно же, будем оспаривать".

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Между тем именно третий вариант, по данным источников, почти наверняка и будет принят следствием. То есть в окончательной редакции обвинение фигурантам дела, скорее всего, будет переквалифицирована с "убийства по найму" (п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) на пункт "л" той же статьи — "убийство по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной либо религиозной вражды".

Напомним, что в своих первичных, признательных показаниях Заур Дадаев и Анзор Губашев объясняли свое решение убить Бориса Немцова именно личной ненавистью к нему: по их мнению, политик, поддержавший опубликовавших карикатуры на пророка Мухаммеда журналистов Charlie Hebdo, оскорбил таким образом всех мусульман.