Немцова убили за оппозиционность, поддержку Украины и Charlie Hebdo - подозреваемый Губашев

Об этом пишет издание КоммерсантЪ, которому стали известны подробности признательных показаний Губашева, данных 18 марта в СИЗО "Лефортово" в присутствии адвоката Аркадия Остапчука, от услуг которого он потом отказался.

Обвиняемый сообщил, что давно "наблюдал" за своей предполагаемой жертвой, но делал это в интернете и по телевидению.

"Немцов изначально мне не понравился своими высказываниями, в которых порочил честь нашего государства, провоцировал народ своими выступлениями. Оппозицию замутил, хотел какой-то марш сделать...", -отметил Губашев.

Еще больше Губашева, по его словам, возмутила позиция оппозиционера Немцова "по Украине".

"Как война на Украине началась, Немцов начал агитировать, ездил туда, выступал. Потом приезжал сюда и наговаривал, что мы там что-то не так делаем, что мировая война может начаться. Весь мир на нас ополчился, что мы неправы. Хотел в общем смуту навести и как на Украине здесь сделать", - утверждал Губашев. По его словам, Борис Немцов "снабжался Западом" и "финансировался Бараком Обамой".

Читайте такжеСМИ сообщили о возвращении в Россию связанного с убийством Немцова чеченского силовикаНаконец, Борис Немцов, по словам обвиняемого, "затронул нашего пророка", поддержав вместе с Обамой и президентом Франции Франсуа Олландом публикацию карикатур на него.

"Где-то в январе, когда французские гопники сделали свои высказывания, Немцов тоже начал ругаться на пророка. Потом начал на ислам заикаться... В итоге договорился. В связи с этим мы его убрали. И это ждет любого, кто будет посягать на честь мусульман", - заявил на допросе обвиняемый и сказал, что нисколько не сожалеет о содеянном.

По словам Губашева, подготовка к убийству оппозиционера началась в январе, в ней участвовали Заур Дадаев и Беслан Шаванов, погибший от взрыва гранаты при задержании. Стрелял в Немцова Заур Дадаев.

Читайте такжеВ Европарламенте представили доклад Немцова "Путин. Война"Российский оппозиционный политик Борис Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжавшего автомобиля. От полученных ран он умер на месте.

В ходе расследования по подозрению в убийстве были задержаны пять человек, двум из них – Зауру Дадаеву и Анзору Губашеву - Басманный суд Москвы 8 марта предъявил обвинение по делу об убийстве политика.

12 мая в Москве состоялась презентация доклада «Путин. Война», подготовленного соратниками Немцова на основе собранных им материалов об участии Российской Федерации в войне на востоке Украины.