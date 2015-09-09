ООН: В этом году в Европу морем уже прибыли 365 тысяч беженцев

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), передает Deutsche Welle.

Также сообщается, что с начала года почти 2900 человек погибли, пытаясь пересечь море на переполненных лодках.

Количество беженцев, большинство из которых надеются попасть в Германию, в последнее время заметно возросло. В июле морем к ЕС прибыли 75 483 человека. В августе же их количество составило уже 129 843 лица. На территорию Греции на лодках нелегальных перевозчиков прибывает вдвое больше людей, чем в Италии. За перевозку одного человека из Турции в Грецию оплата составляет около 1120 евро, отмечается в сообщении.

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Чуть более половины всех беженцев прибыли в Европу из Сирии. 14 процентов происходят из Афганистана, восемь - из Эритреи, четыре - из Нигерии и два - из Ирака. 72 процента беженцев - мужчины, 13 - женщины, остальные - дети.

Ранее УНИАН сообщал, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Пан Ги Мун призвал международное сообщество найти "коллективное политическое решение" в ситуации с беженцами из Северной Африки и Ближнего Востока.