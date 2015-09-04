Корабли РФ приказали гражданским судам в экономической зоне Литвы изменить курс

Об этом со ссылкой на Минобороны Литвы передает "Европейская правда".

По информации ведомства, 3 сентября в исключительной экономической зоне Литвы были идентифицированы корветы "Калмыкия" и "Стойкий", а также корабль поддержки высадки десанта "Александр Шабалин".

Свой курс в исключительной экономической зоне Литвы были вынуждены изменить совершавший линейный рейс паром и четыре транспортных судна.

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Минобороны отмечает, что в исключительной экономической зоне Литвы разрешается находиться зарубежным судам, в том числе и военным, однако они должны надлежащим образом учитывать права и обязанности прибрежного государства и не нарушать права прибрежного государства в его исключительной экономической зоне.

"Следовательно, такая деятельность в Российской Федерации в исключительной экономической зоне Литвы не соответствует международной Конвенции ООН по морскому праву и принципам добрососедства", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что воздушный патруль НАТО перехватил у границ Латвии российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20.