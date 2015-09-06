В Испании на ралли автомобиль въехал в толпу, шесть погибших (фото)

По сообщениям местной полиции, в результате аварии погибли шесть человек, среди которых была беременная женщина, передает Би-би-си.

"Один из водителей сильно превысил скорость и сошел с поворота, врезавшись в группу примерно из 20 человек", - рассказал представитель местных правоохранительных органов.

Читайте такжеВ Румынии туристический автобус попал в ДТП, среди пассажиров есть украинцы - СМИ (фоторепортаж)

Местные СМИ сообщают что водитель и штурман остались живы, однако официального подтверждения этому пока нет.