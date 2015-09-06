В Испании на ралли автомобиль въехал в толпу, шесть погибших (фото)
01:58, 06 сентября 2015Мир
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Раллийный автомобиль вышел из-под контроля и врезался в толпу зрителей во время гонки в испанской Галисии в субботу.
REUTERS
По сообщениям местной полиции, в результате аварии погибли шесть человек, среди которых была беременная женщина, передает Би-би-си.
"Один из водителей сильно превысил скорость и сошел с поворота, врезавшись в группу примерно из 20 человек", - рассказал представитель местных правоохранительных органов.
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Местные СМИ сообщают что водитель и штурман остались живы, однако официального подтверждения этому пока нет.
REUTERS
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