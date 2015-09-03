Польша будет инициировать приглашение Черногории и Македонии в НАТО

Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк на встрече с македонским коллегой Зораном Йолевским, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Onet.pl.

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"Главной темой наших разговоров был вопрос приглашения Македонии и Черногории в НАТО. Мы хотели бы, чтобы на саммите в Варшаве было сформулировано такое приглашение", - рассказал польский министр.

По его словам, Польша 16 лет назад сама выиграла от политики открытых дверей и стала членом НАТО, поэтому ее моральным долгом является поддержка дальнейшего расширения альянса, особенно в контексте безопасности в балканском регионе.

"Я был бы очень рад, если бы приглашение Македонии и Черногории произошло на саммите в Польше", - сказал министр, добавив, что решение о приглашении новых стран должны принять в декабре министры иностранных дел стран НАТО.

Ранее Томаш Семоняк заявлял, что в октябре на встрече министров обороны НАТО будет убеждать коллег принять Черногорию в альянс.