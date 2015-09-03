Россия, Беларусь и Сербия тренируют десантников для противодействия "майдану"

В нем принимают участие десантники из России, Беларуси и Сербии, сообщает Газета.ру.

Издание отмечает, что участие ВДВ в учениях по противодействию беспорядкам связано с тем, что "на их основе могут быть созданы силы быстрого реагирования".

В учениях, которые продлятся до 5 сентября, принимают участие 700 военнослужащих из трех стран. В них задействовано 20 самолетов и вертолетов военно-космических сил России и 100 единиц российской и белорусской техники. Также в учениях участвуют десантная рота из Сербии, две роты спецназа из Беларуси и гвардейский десантно-штурмовой батальон из России.

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"От обычных учений десантников они отличаются тем, что бойцы ВДВ будут задействованы в отработке противодействий "массовым беспорядкам", пишет издание.

"В ходе учений будет широко применяться нелетальное оружие в качестве первой фазы спецоперации по предотвращению беспорядков и нагнетанию обстановки в условной стране", — заявил командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов. В качестве примера он упомянул некий "сценарий майдана".