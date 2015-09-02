В Италии сегодня открывается 72-й Венецианский кинофестиваль (фоторепортаж)

На главный приз - «Золотого льва» - претендует 21 кинолента, еще 18 фильмов демонстрируют в секции «Горизонты», передает Радио Свобода

Во внеконкурсной программе представлены 16 киноработ. Среди них документальная лента «Событие» украинского режиссера Сергея Лозницы в сотрудничестве с бельгийскими и голландскими продюсерами. Фильм посвящен событиям в российском Ленинграде в дни путча 1991 года. В прошлом году на Каннском кинофоруме вне конкурса Лозница представил предыдущую ленту «Майдан».

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В этом году Венецианский кинофестиваль открывает американо-британский фильм «Эверест» исландского режиссера Бальтасара Кормакура. В основе сюжета положена реальная история героического покорения горы Эверест в 1996 году, когда снежная лавина унесла жизни нескольких членов экспедиции.

Среди знаменитых участников конкурсной программы – Том Хупер с фильмом «Девушка из Дании», Атом Эгоян с лентой «Помни», итальянец Марко Беллокйо «Кровь моей крови» и Кэри Фукунага с лентой «Безродные звери».

Также внимание критиков приковано к фильму «11 минут» польского режиссера Ежи Сколимовского и документальной ленте россиянина Александра Сокурова «Франкофония».

Возглавляет международное жюри кинофестиваля Альфонсо Куарон, режиссер фильма «Гравитация», который получил семь «Оскаров». Кинофестиваль в Венеции продлится до 12 сентября.