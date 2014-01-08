"Гравитация" набрала наибольшее количество номинаций на премию BAFTA

Фильм претендует на 11 наград, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Выдающийся британский фильм», «Лучший режиссер» и «Оригинальный сценарий», передает Lenta.ru со ссылкой на официальный сайт премии.

Сандра Буллок, сыгравшая в «Гравитации» главную роль, отобрана в шорт-лист номинации «Лучшая актриса». Конкуренцию ей составляют Эми Адамс («Афера по-американски»), Кейт Бланшетт («Жасмин»), Эмма Томпсон («Спасти мистера Бэнкса») и Джуди Денч («Филомена»).

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Помимо «Гравитации», наибольшее количество номинаций собрали фильмы «12 лет рабства» Стива Маккуина и комедия «Афера по-американски» Дэвида О. Рассела, которые претендуют на победу в 10 категориях. В частности, они вошли в короткий список номинации «Лучший фильм». Кроме них, за награду в этой категории поборются «Капитан Филлипс» Пола Гринграсса и «Филомена» Стивена Фрирза.

Лучшим актером первого плана может стать Леонардо ди Каприо, сыгравший главную роль в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Помимо него, на BAFTA претендуют Кристиан Бейл («Афера по-американски»), Чиветел Эджиофор («12 лет рабства»), Том Хэнкс («Капитан Филиппс») и Брюс Дерн («Небраска»).

Церемония награждения премии состоится в Лондоне 16 февраля 2014 года. В прошлом году лучшим фильмом по версии BAFTA стала драма Бена Аффлека «Операция "Арго"», а выдающейся британской картиной была признана лента о Джеймсе Бонде «007: Координаты Скайфолл».

«Гравитация» Альфонсо Куарона вышла в 2013 году; фильм открывал 70-й Венецианский кинофестиваль. По общим сборам в 2013 году он вошел в десятку самых прибыльных фильмов, заработав в прокате 642,5 миллиона долларов. «Гравитация» получила в основном положительные рецензии и попала в многие списки лучших фильмов года. Картина, в которой также снялся Джордж Клуни, представлена в четырех номинациях «Золотого глобуса», а также считается одним из главных претендентов на «Оскара».