В КНДР уволили высокопоставленных чиновников после урегулирования ситуации на границе с Южной Кореей - СМИ

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственные СМИ.

Сообщается, что Ким Чен Ын уволил чиновников после окончания недавнего противостояния с Южной Кореей, так как он считает их виновными в том, что ситуация на границе почти вышла из-под контроля.

Отмечается, что среди уволенных есть члены Центральной военной комиссии, в сферу ведения которой входило управление противостоянием на границе. По мнению аналитиков, данные увольнения могли быть вызваны тем, что они не предусмотрели жесткую реакцию Южной Кореи на подрыв своих военнослужащих на северокорейских минах, которые были установлены в демилитаризированной зоне.

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Как сообщал УНИАН, 24 августа представители КНДР и Южной Кореи смогли прийти к соглашению об урегулировании пограничного кризиса.

По данным агентства Ренхап, Южная Корея согласилась прекратить вещание из громкоговорителей вдоль демилитаризованной зоны, а КНДР принесла извинения за обстрелы.