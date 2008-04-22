Турция сможет вступить в ЕС через 10-15 лет

Турция может стать полноправным членом Европейского союза через 10-15 лет, считает еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оли Рен.

"Турции еще предстоит пройти длинный путь. Если она будет активно проводить еврореформы, то, думаю, что сможет войти в Евросоюз в течение 10-15 лет", - цитирует представителя ЕС телекомпания CNN-Turk.

"Со времени начала переговоров о вхождении в ЕС, которые были начаты в 2005 году, Турция переживает самый критический период в переговорном процессе", - сказал еврокомиссар, призвав официальную Анкару ускорить проведение демократических реформ, предусмотренных процессом интеграции.

Рен, в частности, обратил внимание на необходимость преобразований, связанных с соблюдением прав человека, национальных меньшинств, свободы слова.

"Мы ждем свободы на выступления для каждого человека, защиты прав женщин и меньшинств. Для этого необходимо прилагать активные усилия. Не следует надеяться, что эти и другие проблемы решатся сами по себе", - цитирует еврокомиссара РИА "Новости".