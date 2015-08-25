СМИ: Франция может предложить Малайзии купить "Мистрали"

Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Малайзию обсудит возможность продажи этой стране вертолетоносцев "Мистраль", пишет РИА Новости со ссылкой на французскую газету Tribune.

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В начале августа президенты России и Франции Владимир Путин и Франсуа Олланд приняли решение о прекращении действия контракта на строительство и поставку двух кораблей-доков типа "Мистраль". Франция уже перечислила средства по контракту и после возврата российского оборудования, установленного на "Мистрали", сможет распоряжаться вертолетоносцами.

Глава французского военного ведомства прибудет в Малайзию в предстоящее воскресенье, 30 августа. На обратном пути министр посетит Индию, чтобы подписать контракт о поставке 36 истребителей Rafale. По данным агентства, Индия также заинтересована в возможном приобретении "Мистралей".