В России намерены сажать за ввоз санкционных продуктов

Как передает радио «Свобода», об этом он заявил в воскресенье, 23 августа, в интервью телеканалу «Россия 24».

ФМС России предложила ужесточить наказание за контрабанду товаров, которые попали под продуктовое эмбарго, 20 августа. В российском ведомстве считают, что ввоз санкционных продуктов в страну следует квалифицировать по статье «контрабанда стратегически важных товаров». Максимальное наказание по этой статье – 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Сейчас законопроект ФМС находится в стадии разработки.

Читайте такжеРоссияне теперь смогут пожаловаться на продажу санкционной продукции

Россия запретила импорт мяса, рыбы, молочных продуктов, фруктов и овощей из США, стран Европы, а также Канады и Австралии в августе 2014 года. В Кремле продуктовое эмбарго назвали «мерами» на введенные странами Запада санкции за аннексию Россией Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении санкционных продуктов. С начала августа, по данным Россельхознадзора, уничтожено более 600 тонн продовольствия.