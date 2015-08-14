В России 10 человек бульдозером уничтожали целый день трех санкционных гусей

Об этом сообщает om1.ru.

Операция по изъятию санкционной продукции в магазине «Алсу» в поселке Апастово проводилась 12 августа.

«Основанием для изъятия данной продукции является отсутствие сопроводительных документов, маркировки на данную продукцию, а также наименование только на английском языке», - заявили в полиции.

Полицейские сняли видеоролик, на котором подробно показали, как в присутствии понятых изымают гусей из магазина и отвозят на полигон, где с попавшими под эмбарго птицами расправляются около 10 человек и бульдозер.

Как сообщал УНИАН, 29 июля в России был подписан приказ об уничтожении санкционной продукции.

Первая партия продуктов была уничтожена 6 августа. С тех пор многие политики и общественные деятели критиковали инициативу президента и предлагали направлять продукты для помощи голодающим.

Продуктовое эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции стран Запада.