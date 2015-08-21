Венедиктов объяснил, почему отношения России и США в ближайшие два года не наладятся

В ближайшие два года отношения США и России не наладятся.

Об этом заявил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в интервью изданию Точно.

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"Из последних 6 недель моей жизни 5 я провел в Америке. Я летал туда, чтобы понять, какие отношения нас ждут в будущем. И могу сказать, что в ближайшие два года будет эскалация. В Америке я встречался с дипломатами, с руководством обеих политических партий США, с людьми, которые вырабатывают позицию по России. Также я имел возможность беседовать с "мозговыми центрами" - аналитиками, которые изучают ситуацию в России, а потом передают данные в Овальный кабинет. Мне было важно понять, что они туда пишут", - заявил он.

Венедиктов говорит, что его вывод следующий: эскалация между США и Россией в ближайшее время будет как публичная, так и непубличная.

Журналист назвал несколько факторов между странами, которые объективно нельзя "снять".

"Во-первых - это решение по делу «ЮКОСА», вернее то, что это решение исполняется, чему способствуют Соединенные Штаты. У нас считали, что российское имущество в пользу компании будут продавать только в Европе, но нет, это будет происходить и в США", - говорит он.

Следующий фактор - решение по трибуналу по "Боингу".

"Вето России там воспринимается очень болезненно, в первую очередь, американскими элитами. Мне все время задавали вопрос: "А вы почему против? Будет гласное рассмотрение, там вы сможете представить свою точку зрения, вся пресса будет об этом писать. Вы что же, признаете свою вину?" - отмечает Венедиктов.

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И третий фактор - это Голландия, которая с 1 января будет председательствовать в Европейском союзе.

"Боинг", голландцы - еще вопросы по санкциям есть? С нас их в ближайшее время снимать точно не будут. Ни американцы, ни тем более европейцы, под управлением голландцев", - резюмировал журналист.