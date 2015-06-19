The Times: Отношения между Западом и РФ стали худшими со времен Карибского кризиса

Так оценил ситуацию министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает ZN.UA со ссылкой на The Times.

Дипломат, чья страна беспокоится из-за постоянных военных провокаций со стороны России и войны в Украине, считает, что угрозы Путина ядерным оружием очень опасны.

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"Я думаю, то, что мы наблюдаем сейчас, это беспрецедентная ситуация с 1962 года, когда случился Карибский кризис", - напомнил Ринкевичс о 13-дневном напряжении между Америкой и СССР, которое могло перерасти в глобальную ядерную войну.

Ранее УНИАН сообщал, что Латвия вместе с другими странами Балтии призывает НАТО решительно ответить на российские агрессивные угрозы ядерным оружием. В это же время, Владимир Путин на этой неделе пообещал усилить ядерный арсенал РФ межконтинентальными ракетами.