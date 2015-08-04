США, Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по Сирии

03:59, 04 августа 2015
Мир
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На встрече в столице Катара Дохе госсекретарь США Джон Керри, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра не смогли договориться по вопросу Сирии. 

REUTERS

Об этом сообщают РИА Новости.

Главным спорным аспектом так и остается вопрос о дальнейшей судьбе президента Сирии Башара Асада.

Кроме этого, российская сторона возмущена недавним решением США насчет возможных авиаударов по правительственным силам Сирии с целью защиты отрядов сирийской оппозиции.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама разрешил использовать военно-воздушные силы для защиты оппозиционных вооруженных формирований в случае атак со стороны противника.

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