США, Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по Сирии

Об этом сообщают РИА Новости.

Главным спорным аспектом так и остается вопрос о дальнейшей судьбе президента Сирии Башара Асада.

Кроме этого, российская сторона возмущена недавним решением США насчет возможных авиаударов по правительственным силам Сирии с целью защиты отрядов сирийской оппозиции.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама разрешил использовать военно-воздушные силы для защиты оппозиционных вооруженных формирований в случае атак со стороны противника.