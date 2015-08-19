В Таиланде задержали француза по подозрению в причастности к теракту

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Thai PBS.

По данным правоохранительных органов, человек с паспортом на имя Луи Нельсона Давида Мари Деляпальма пытался вылететь из Бангкока накануне, 18 августа, рейсом компании British Airways. Однако его отказались пустить на борт из-за мокрого паспорта.

После этого пассажир направился к станции наземного метро, чтобы вернуться в город. На помощь иностранцу пришли сотрудники туристической полиции Бангкока, которые помогли ему связаться с французским посольством.

Читайте такжеНовый взрыв в Бангкоке: мужчина сбросил взрывчатку с моста в центре города

Один из полицейских заметил у Деляпальма рану на правой руке. Это показалось ему подозрительным: он вспомнил, что на записи с видеокамер у подозреваемого были забинтованы обе руки. Сочтя, что и внешне турист похож на террориста, чье изображение было растиражировано по всему городу, стражи порядка задержали француза для допроса.

Сам задержанный категорически отрицает свою вину и утверждает, что его укусила в руку змея во время посещения достопримечательностей в городе Чиангмай на севере страны.

В понедельник, 17 августа, в центре Бангкока около 19 часов по местному времени сработало взрывное устройство. Взрыв произошел у ограды индуистского святилища.