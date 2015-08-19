В Польше предложили новый формат переговоров по Донбассу с участием США

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Politico, передает "ЕвроПравда".

По его словам, ранее он настаивал в изменениях внутри нормандского формата, однако сегодня такие изменения не имели бы смысла.

"Сегодня есть потребность в создании чего-то полностью нового, новой инициативы с тем, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта. Это должно быть значительно шире формат, с участием мощных государств ЕС с одной стороны, но также и США и, если будет такая воля, соседей Украины", - сказал Дуда.

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При этом он не стал возлагать вину за то, что Польшу не включили к переговорам, на украинское правительство.

"Я также не видел какой-то особой заинтересованности в этом со стороны польского правительства. Я считаю, что это неправильная политика. Мы должны проводить более активную политику", - подчеркнул польский президент.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Петру Порошенко новый формат мирных переговоров по ситуации в Донбассе: с участием сильнейших европейских государств, а также стран-соседей Украины, в том числе и Польши.