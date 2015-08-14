В Японии запущен первый реактор после аварии на Фукусиме

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на японский телеканал Эн-эйч-кей.

"Сэндай" стала первой АЭС, которая будет перезапущена после аварии на "Фукусиме" в 2011 году: тогда все 48 реакторов Японии были остановлены для проверки безопасности.

Как сообщается, станция "Сэндай" была переоснащена с учетом новых стандартов безопасности.

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В середине июля 2015 года Комитет по контролю над атомной энергетикой Японии признал первый и второй энергоблоки АЭС "Сэндай" соответствующими новым нормам безопасности.

Теперь, АЭС "Сэндай", как обещают власти Японии, сможет выдержать удар стихии, аналогичный мощному землетрясению и цунами, обрушившимся на Японию весной 2011 года.

Планируется, что реактор выйдет на полную мощность к концу сентября.