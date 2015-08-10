Китайские хакеры с 2010 года читали переписку американских чиновников

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на секретные документы, передает Lenta.ru. Согласно отчету Агентства национальной безопасности (АНБ) 2014 года, который оказался в распоряжении телеканала, работа шпионской программы под кодовым названием Dancing Panda («Танцующая панда», позже - Legion Amethyst, «Легион Аметист») началась как минимум в апреле 2010 года. Отмечается, что слежка продолжается и по сей день.

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Целью шпионов была переписка, которую вели с нерабочих электронных ящиков высокопоставленные чиновники из силовых и торговых ведомств США. Должности и имена пострадавших от действий взломщиков не называются. При этом хакеры не тронули рабочие почтовые аккаунты, так как они более защищены.

Отчет о Dancing Panda датируется 2014 годом. Выяснилось, что этот проект являлся одной из 30 программ Китая по шпионажу за США, обнаруженных АНБ. Согласно документам, в рамках проекта китайские хакеры смогли провести 600 успешных кибератак.

Ранее в 2013 году NBC News сообщил, что во время президентской гонки 2008 года целью кибершпионов были переписки соперников Обамы и Джона Маккейна. Как сообщалось, злоумышленникам удалось получить доступ к некоторым электронным письмам, в том числе они смогли прочитать корреспонденцию сенатора Джона Маккейна.