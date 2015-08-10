Китайские хакеры с 2010 года читали переписку американских чиновников
С 2010 года китайские хакеры имели доступ к личной электронной почте высокопоставленных чиновников из администрации президента США Барака Обамы.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на секретные документы, передает Lenta.ru. Согласно отчету Агентства национальной безопасности (АНБ) 2014 года, который оказался в распоряжении телеканала, работа шпионской программы под кодовым названием Dancing Panda («Танцующая панда», позже - Legion Amethyst, «Легион Аметист») началась как минимум в апреле 2010 года. Отмечается, что слежка продолжается и по сей день.
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Целью шпионов была переписка, которую вели с нерабочих электронных ящиков высокопоставленные чиновники из силовых и торговых ведомств США. Должности и имена пострадавших от действий взломщиков не называются. При этом хакеры не тронули рабочие почтовые аккаунты, так как они более защищены.
Отчет о Dancing Panda датируется 2014 годом. Выяснилось, что этот проект являлся одной из 30 программ Китая по шпионажу за США, обнаруженных АНБ. Согласно документам, в рамках проекта китайские хакеры смогли провести 600 успешных кибератак.
Ранее в 2013 году NBC News сообщил, что во время президентской гонки 2008 года целью кибершпионов были переписки соперников Обамы и Джона Маккейна. Как сообщалось, злоумышленникам удалось получить доступ к некоторым электронным письмам, в том числе они смогли прочитать корреспонденцию сенатора Джона Маккейна.