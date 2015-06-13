Разведка США заподозрила Китай во взломе ее компьютеров

В свою очередь китайские власти заявили, что эти подозрения безосновательны, передает Би-би-си.

Читайте такжеХакеры похитили персональные данные около 4 миллионов служащих правительственных структур СШАГруппа хакеров получила доступ к файлам с персональными данными сотрудников разведки и армии США. Власти опасаются, что теперь у злоумышленников имеется информация, с помощью которой они смогут шантажировать сотрудников американских спецслужб и членов их семей.

Источники агентства Ассошиэйтед пресс сообщили, что целью хакеров были специальные формы, заполняемые сотрудниками ведомств для доступа к секретным материалам.

Американские официальные лица на условиях анонимности сообщили агентству Ассошиэйтед пресс, что среди документов, попавших в руки злоумышленников, могут быть анкеты, в которых сотрудники спецслужб сообщают о своих заболеваниях, психическом здоровье, наркотической или алкогольной зависимости, прошлых арестах и банкротствах.

Документы также содержат списки и контакты друзей и родственников, которые потенциально могут оказаться в опасности, особенно если они живут за рубежом.

По информации Белого дома, есть серьезные основания полагать, что хакерам удалось заполучить доступ к личной информации сотрудников правительства.

Напомним, 5 июня стало известно, что федеральные ведомства США подверглись массированной атаке хакеров, которые смогли получить доступ к персональным данным нескольких миллионов государственных служащих.

Через несколько дней после этого американская армия временно отключила свой веб-сайт из-за того, как он подвергся нападению хакеров.

Американские официальные лица на условиях анонимности заявили ангентству Ассошиэйтед пресс, что следы этой кибератаки ведут в Китай. Они опасаются, что - шпионаж со стороны китайского правительства. Пекин называет такие предположения "безответственными".

"Это раскрывает китайцам личности почти всех, кто получил в США официальный доступ к секретной информации, сказал агентству бывший высокопоставленный сотрудник контрразведки США Джоэл Бреннер. – Это делает работу сотрудника разведки очень сложной. Эта база данных дает китайцам огромный объем информации почти обо всех, получивших доступ к секретным данным. Это золотая жила. Это помогает входить в контакт и вербовать шпионов".

В заявлении Офиса управления кадрами федерального правительства отмечалось, что в руках хакеров могли оказаться досье почти 4 млн государственных служащих, в том числе и тех, кто ушел на пенсию. Однако, по данным Ассошиэйтед пресс, в общей сложности под ударом может оказаться до 14 млн человек.

В минувшую пятницу администрация президента США Барака Обамы объявила о введении дополнительных мер по повышению уровня кибербезопасности в стране.