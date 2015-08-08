В США приговорили к пожизненному заключению воевавшего за "Талибан" бывшего советского офицера

Ирек Хамидуллин обвинялся по 15 пунктам, включая оказание материальной помощи терроризму и попытку уничтожить американский боевой вертолет, сообщает ВВС.

Ему грозит пожизненное заключение, приговор будет объявлен в начале ноября.

По версии обвинения, Хамидуллин - военнослужащий ограниченного контингента советских войск в Афганистане - остался там после войны и примкнул к талибам.

Его обвиняют в том, что он командовал отрядом боевиков, совершившим в 2009 году нападение на афганских пограничников и солдат армии США в провинции Хост на востоке Афганистана. Хамидуллин был ранен в этом бою и попал в плен. Сообщалось, что другие участники нападения погибли.

По словам корреспондентов ВВС, процессом на Хамидуллиным администрация президента Барака Обамы хочет продемонстрировать, что подозреваемых в терроризме можно судить в обычных уголовных судах.

Адвокаты Хамидуллина утверждали, что подсудимый является военнопленным, а такие дела подсудны только военным трибуналам.

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