Российский "гумконвой" прибыл на границу с Украиной

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Отмечается, что после выхода из Донского спасательного центра на пути следования к границе, колонна разделилась на две.

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"Часть машин прибыли на пункт пропуска "Матвеев Курган", часть - "Донецк", где уже начался таможенный и пограничный досмотры. После прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов две колонны продолжат движение в пункты назначения - Донецк и Луганск", - сообщили в МЧС.

Как сообщал УНАН, в МЧС РФ утверждают, что автомобили везут свыше 1000 тонн гуманитарной помощи.

"Ее основную часть составляют продукты питания, в том числе консервы, крупы, макаронные изделия, сахар", - заверяют в МЧС РФ.