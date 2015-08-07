В Польше может появиться военная база бронетанковых войск США - Rzeczpospolita

Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

Издание утверждает, что базу планируется разместить в центральном Мазовецком воеводстве Польши в городе Цеханув. В распоряжении газеты появилось письмо заместителя министра обороны Беаты Очкович к мэру Цеханува Кшиштофу Косински, в котором говорится, что планы Министерства обороны поменялись и база будет использоваться для нужд вооруженных сил Польши и США.

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«На основании соглашения между правительствами Польши и США, касающегося установления согласованных объектов и зон, которое вступило в силу 15 июля текущего года, было укреплено военное сотрудничество, относящееся к совместному использованию недвижимости», - говорится в письме Беаты Очкович.

Ранее Польша заявила о желании разместить войска США на своей территории.