Польша заявила о желании разместить войска США на своей территории
Власти Польши хочет добиться постоянного присутствия американских военных на своей территории.
Об этом заявил министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире TVN24.
"Мы стараемся этого добиться, об этом говорим", - сказал Семоняк и добавил, что польская власть готовится к тому, чтобы такое присутствие стала возможным.
По словам министра, Польша большое внимание уделяет международным учениям на своей территории. "Пока очень большое внимание уделяем этому ротационному присутствию. Надеюсь, что в этом году около 10 тыс. военных союзнических сил будут тренироваться в Польше", - сказал Семоняк.
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"Мы привыкнем к виду американских союзников, которые будут ездить по Польше", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, 23 марта в Польшу въехала первая колонна американских военных, которые возвращаются с учений в странах Балтии на базу в Германии.
Министерство обороны Польши назвало переброску колонны через территорию Польши и Чехии своеобразным обучением, которое позволит проверить умение осуществлять такие длинные марши - 1800 км - на военной технике.