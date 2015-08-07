В США снимут ремейк фильма "Кошмар на улице Вязов"

Сценарий напишет Дэвид Джонсон, который работал над хоррорами "Заклятие-2" и "Ходячие мертвецы", сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wrap. Вероятно, новая лента станет еще одним перезапуском картины 1984 года, но компания пока не поделилась деталями проекта.

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Издание отмечает, что New Line Cinema вряд ли пригласит на съемки актера Джеки Эрла Хейли, который сыграл злодея Фредди Крюгера в ленте 2010 года - скорее всего, компания найдет исполнителя помоложе (Хейли - 54 года). Но пока ни сроки работы над новым фильмом ни дата премьеры не уточняются.

New Line Cinema уже пыталась возродить "Кошмар на улице Вязов" в 2010 году. Тогда производством занималась студия Platinum Dunes, а New Line взяла на себя функции продюсера и дистрибьютора. Лента собрала в прокате $115 млн при бюджете $30 млн и получила разгромные отзывы от критиков. Поклонники тоже встретили ремейк неодобрительно.

Первый "Кошмар на улице Вязов", вышедший в 1984 году, стал основой большой франшизы, в которую вошли 8 полнометражных фильмов, книги, комиксы и игры. Почти во всех картинах образ Крюгера на экране воплотил Роберт Инглунд.