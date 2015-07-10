В Италии снимут ремейк "Сладкой жизни" Феллини
Итальянская кинокомпания AMBI Group договорилась с наследниками режиссера Федерико Феллини о создании ремейка его классического фильма "Сладкая жизнь" (1960).
Как заявила племянница режиссера Франческа Феллини, ее семье много раз поступали такие предложения, однако одобрение получил только проект AMBI, так как продюсеры предложили "красивую современную версию фильма", передает Би-би-си.
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Представитель AMBI Андреа Иерволино отметил, что хотя в новом фильме будет рассказана современная история, в нем будут "все элементы, сделавшие "Сладкую жизнь" настоящей классикой".
О том, кто будет режиссером картины и кто будет исполнять главные роли, пока не сообщается.
Фильм "Сладкая жизнь" вышел в прокат в 1960 году и стал обладателем главного приза 13-го Каннского кинофестиваля. Картина считается одной из вершин в творчестве Федерико Феллини.