Россия за сутки уничтожила почти 320 тонн санкционных продуктов

Об этом сообщил Россельхознадзор, пишет Deutsche Welle.

В частности, было уничтожено 290 тонн растительной продукции и 29,3 тонны продукции животного происхождения. Уничтожение продолжится 7 августа, поскольку всего было выявлено 407 тонн незаконно ввезенной растительной продукци, сообщило ведомство.

Об уничтожении продуктов питания в некоторых областях страны, в том числе Белгородской и Ленинградской, сообщила пресс-служба Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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На территории аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге были сожжены 500 килограммов конфискованного сыра из Германии и 215 килограммов мяса из Литвы.

7 августа 2014 года Россия ввела запрет на поставки некоторых товаров из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии. 31 июля текущего года правительство России утвердило процедуру уничтожения санкционных продуктов. Согласно документу, уничтожение "производится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды".