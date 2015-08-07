В Афганистане разбился военный вертолет, 17 человек погибли

Двенадцать солдат и пять членов экипажа погибли в результате крушения вертолета в южной провинции Забуль.

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Гюль Ислам Сеял, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

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"Вылетели два вертолета. У одного из них были технические проблемы, и он связался с пилотом другого и сообщил об аварийной посадке. Как только он начал приземляться, началось возгорание", - объяснил Сеял.

Министерство обороны Афганистана подтвердило информацию о крушении, но обещало позже сообщить о всех деталях. Представитель талибов Кари Юсеф Ахмади написал у себя в Twitter, что это якобы повстанцы сбили вертолет. Однако, как подчеркнул пресс-секретарь правительства, талибы часто преувеличивают успехи на поле боя.

Как ранее сообщал УНИАН, 7 августа рядом с посольством Великобритании в столице Афганистана террорист-смертник взорвал начиненное взрывчаткой транспортное средство.

Количество жертв и пострадавших в результате взрыва в центре Кабула достигло 17 человек, более 400 ранены, десятки оказались под завалами.