Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 17 человек, 400 ранены (видео)

Об этом сообщил представитель Минздрава Вахидуллу Майара, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.

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Как сообщалось ранее, взрыв произошел в густонаселенном районе в центре Кабула возле расположения армейского подразделения. Мишенью террористов, предположительно, была территория, которую используют афганские спецслужбы.

Ранее УНИАН сообщал, что рядом с посольством Великобритании в столице Афганистана террорист-смертник взорвал начиненное взрывчаткой транспортное средство.