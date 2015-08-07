Количество жертв теракта в Кабуле возросло до 17 человек, 400 ранены (видео)
08:34, 07 августа 2015Мир
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Количество жертв и пострадавших в результате взрыва в центре Кабула возросло до 17 человек, более 400 ранены, десятки оказались под завалами.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Минздрава Вахидуллу Майара, сообщает ТСН со ссылкой на Reuters.
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Как сообщалось ранее, взрыв произошел в густонаселенном районе в центре Кабула возле расположения армейского подразделения. Мишенью террористов, предположительно, была территория, которую используют афганские спецслужбы.
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Ранее УНИАН сообщал, что рядом с посольством Великобритании в столице Афганистана террорист-смертник взорвал начиненное взрывчаткой транспортное средство.
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