Россия уничтожает санкционные продукты не дожидаясь вступления в силу указа

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Сегодня в Самаре уничтожается партия груза, задержанного еще в апреле — шесть фур со 114 тоннами свиной продукции, которые по документам имели бразильское происхождение, однако вызвали сомнения у инспекторов и были задержаны", - сообщила пресс-секретарь.

"Впоследствии Бразилия не подтвердила подлинность сертификатов, а Россельхознадзор предполагает, что эта продукция была произведена в Евросоюзе", - добавила Мелано.

Издание не уточняет, каким именно способом проводится утилизация мясной продукции. Ранее Россельхознадзор заявлял о намерении уничтожать сыры, ввезенные в Россию из стран Евросоюза, с помощью бульдозера.

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Как сообщал УНИАН, Россия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии и Эстонии из-за "системных нарушений, выявленных Россельхознадзором в ходе инспекции, а также наличием в продукции запрещенных и вредных веществ".