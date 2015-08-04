В США при обрушении шатра цирка погибли два человека (фото, видео)

Как сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство Ассошиэйтед пресс, в результате погибли два человека, еще 22 получили ранения.

Всего в момент обрушения под шатром находилось до 250 человек.

Инцидент произошел в городе Ланкастер. По предварительным данным, причиной обрушения шатра стал сильный ветер.

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Это не первый подобный случай за последнее время. Несколько дней назад из-за сильного ветра обрушился шатер, в котором люди укрывались от непогоды во время музыкального фестиваля в пригороде Чикаго.

Тогда погиб один человек и пострадали более десяти.