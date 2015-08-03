В Сальвадоре неизвестные убили пять человек во время футбольного матча (фото)

Инцидент произошел в городе Дельгадо, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

Неизвестные открыли из проезжающей машины огонь по участникам матча, проходившего на открытой спортплощадке.

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Как минимум трое погибших оказались футболистами. Имена еще двух пока не называются.

При этом полиция не исключает, что погибшие были членами местной банды.

Личность стрелявших не установлена. В полиции считают, что к стрельбе может иметь отношение международная банда Мара Сальватруча.