В Сальвадоре неизвестные убили пять человек во время футбольного матча (фото)
09:34, 03 августа 2015Мир
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В результате перестрелки, произошедшей во время футбольного матча в центральной части Сальвадора, погибли пять человек.
REUTERS
Инцидент произошел в городе Дельгадо, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.
Неизвестные открыли из проезжающей машины огонь по участникам матча, проходившего на открытой спортплощадке.
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Как минимум трое погибших оказались футболистами. Имена еще двух пока не называются.
REUTERS
При этом полиция не исключает, что погибшие были членами местной банды.
Личность стрелявших не установлена. В полиции считают, что к стрельбе может иметь отношение международная банда Мара Сальватруча.
REUTERS
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