В США мужчина расстрелял посетителей кинотеатра
10:16, 24 июля 2015Мир
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Посетитель кинотеатра города Лафейетт в американском штате Луизиана открыл стрельбу во время сеанса и убил трех человек и ранил еще по меньшей мере семерых, после чего выстрелил в себя.
REUTERS
Об этом сообщает местная полиция, передает Русская служба Би-би-си.
Полиция получила вызов на место происшествия около 19:30 в четверг.
Лафейетт – город с населением в 120 тысяч человек, расположенный в 90 км к юго-западу от Батон-Руж, столицы Луизианы.
Согласно очевидцам, стрельба началась примерно через 20 минут после начала демонстрации фильма "Девушка без комплексов" (Trainwreck).
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"Мы услышали громкий хлопок и подумали, что это хлопушка", - рассказала Кейти Доминге местной газете Advertiser.
По ее словам, стрелял "белый мужчина в возрасте", она насчитала шесть выстрелов.
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