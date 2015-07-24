В США мужчина расстрелял посетителей кинотеатра

Об этом сообщает местная полиция, передает Русская служба Би-би-си.

Полиция получила вызов на место происшествия около 19:30 в четверг.

Лафейетт – город с населением в 120 тысяч человек, расположенный в 90 км к юго-западу от Батон-Руж, столицы Луизианы.

Согласно очевидцам, стрельба началась примерно через 20 минут после начала демонстрации фильма "Девушка без комплексов" (Trainwreck).

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"Мы услышали громкий хлопок и подумали, что это хлопушка", - рассказала Кейти Доминге местной газете Advertiser.

По ее словам, стрелял "белый мужчина в возрасте", она насчитала шесть выстрелов.