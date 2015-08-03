Армия Нигерии освободила почти 180 заложников, захваченных боевиками "Боко Харам"

Среди 178 спасенных оказались 10 мужчин, 67 женщин и 101 ребенок, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Reuters.

В ходе операции также удалось взять в плен одного из полевых командиров "Боко Харам". Кроме того, военные уничтожили несколько небольших лагерей боевиков.

Группировка "Боко Харам" ведет вооруженную кампанию по насаждению фундаменталистской интерпретации ислама на севере Нигерии с 2009 года.

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Эта трактовка ислама предполагает запрет на участие в любой политической и общественной деятельности, связанной с западными традициями.

По данным Amnesty International, жертвами нападений боевиков стали по меньшей мере 17 тысяч человек.

Кроме того, группировка известна похищениями из школ сотен детей. За счет этого боевики хотят помешать им получить светское образование. В основном объектами похищений становятся девочки.