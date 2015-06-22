Жертвами теракта в Нигерии стали не менее 30 человек

По словам очевидцев, первый взрыв произошел в одной из мечетей города, его жертвами стали 30 человек, передают РИА Новости со ссылкой на новостной портал Sahara Reporters. Затем женщина-смертница подорвалась рядом с городским рыбным рынком. Информации о числе погибших при этом теракте пока не поступало. Сообщается, что ранения в результате обоих взрывов получили десятки человек.

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Подавляющее большинство терактов в Нигерии осуществляет радикальная исламистская группировка "Боко Харам", члены которой выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране.

С момента активизации группировки в 2009 году более 13 тыс. человек погибли в результате терактов и нападений, которые совершаются на регулярной основе, более 1,5 млн человек вынуждены были покинуть свои дома и стать переселенцами, из них 743 тыс. - дети.