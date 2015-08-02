В интернете появились фото с места крушения российского Ми-28 (фоторепортаж)

Как сообщалось, вертолет Ми-28 потерял управление и разбился на полигоне во время авиашоу.

Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.

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По предварительным данным, один из пилотов погиб.

"Выполняя программу высшего пилотажа, вертолет вошел в штопор и совершил аварийную посадку. Один пилот погиб, состояние другого - удовлетворительное", - сообщили в свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ.