В интернете появились фото с места крушения российского Ми-28 (фоторепортаж)

15:26, 02 августа 2015
Мир
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В интернете появились первые фото с места катастрофы российского вертолета Ми-28 во время авиашоу на полигоне "Дубровичи" Рязанской области.

REUTERS

Как сообщалось, вертолет Ми-28 потерял управление и разбился на полигоне во время авиашоу.

Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.

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По предварительным данным, один из пилотов погиб.

"Выполняя программу высшего пилотажа, вертолет вошел в штопор и совершил аварийную посадку. Один пилот погиб, состояние другого - удовлетворительное", - сообщили в свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ.

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