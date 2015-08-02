В интернете появились фото с места крушения российского Ми-28 (фоторепортаж)
15:26, 02 августа 2015Мир
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В интернете появились первые фото с места катастрофы российского вертолета Ми-28 во время авиашоу на полигоне "Дубровичи" Рязанской области.
REUTERS
Как сообщалось, вертолет Ми-28 потерял управление и разбился на полигоне во время авиашоу.
Во время выполнения одного из элементов пилотажа один из вертолетов группы «Беркутов» накренился и стал падать. Столкнувшись с землей, машина загорелась.
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По предварительным данным, один из пилотов погиб.
"Выполняя программу высшего пилотажа, вертолет вошел в штопор и совершил аварийную посадку. Один пилот погиб, состояние другого - удовлетворительное", - сообщили в свою очередь в пресс-службе Минобороны РФ.
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